ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал замену Мактоминею из ПСЖ за 60 млн евро
Мануэль Угарте присоединился к красным дьяволам, контракт рассчитан до лета 2029 года
Английский Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании 23-летнего уругвайского полузащитника Мануэля Угарте из французского ПСЖ.
Контракт рассчитан до лета 2029 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составила 50 млн евро. Также в соглашении прописаны 10 миллионов бонусов.
В сезоне 2023/24 Мануэль Угарте провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись тремя голевыми передачами.
Ранее официально стало известно о том, что Скотт Мактоминей был продан из МЮ в Наполи. На замену шотландцу и был подписан Угарте.
Manu 🤝 @ManUtd— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2024
Welcoming a new face in M16: @ManuUgarte8 📍#MUFC
Red suits you, Manu 🤩— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2024
🤳 @Snapdragon #MUFC || #ShotOnSnapdragon pic.twitter.com/ho2tpHxsFz
Pen to paper ✍️— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2024
Manuel to the Reds 🤝#MUFC pic.twitter.com/AJVYN88p1a
It’s done.— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2024
🤳 @Snapdragon #MUFC || #ShotOnSnapdragon pic.twitter.com/ab7uFG2x22
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