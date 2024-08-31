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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал замену Мактоминею из ПСЖ за 60 млн евро
Англия
31 августа 2024, 02:16 |
179
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал замену Мактоминею из ПСЖ за 60 млн евро

Мануэль Угарте присоединился к красным дьяволам, контракт рассчитан до лета 2029 года

31 августа 2024, 02:16 |
179
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед подписал замену Мактоминею из ПСЖ за 60 млн евро
ФК Манчестер Юнайтед. Мануэль Угарте

Английский Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании 23-летнего уругвайского полузащитника Мануэля Угарте из французского ПСЖ.

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составила 50 млн евро. Также в соглашении прописаны 10 миллионов бонусов.

В сезоне 2023/24 Мануэль Угарте провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись тремя голевыми передачами.

Ранее официально стало известно о том, что Скотт Мактоминей был продан из МЮ в Наполи. На замену шотландцу и был подписан Угарте.

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Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Даниил Агарков Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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