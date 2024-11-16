Камбек молодежки, шедевр от Роналду, скандал для Луческу, шоу Тайсона
Главные новости за 15 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 ноября.
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов Лиги наций
Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут
Сборная Швейцарии досрочно понижается в классе в Дивизион B
Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол
В параллельном матче дня Шотландия победила Хорватию
Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1
Решение примет УЕФА. Матч между Румынией и Косово завершился скандалом
Команды встретились в Бухаресте
Камбэк для размышлений. Украина U-21 спаслась в матче с Португалией U-21
Команда Унаи Мельгосы смогла отыграться, проигрывая 1:3
ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
Команда Сергея Реброва 16 ноября сыграет в Лиге наций против команды Грузии
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией
16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют в Батуми матч Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Тренер оценил предстоящий матч против Грузии
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Владислав Ванат не сможет сыграть в 5 туре Лиги наций
Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ
«Арсенал» не отказался от идеи подписания украинца
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Николай Шапаренко, вероятно, перейдет в «Трабзонспор»
Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире
Александр в двух сетах переиграл Карлоса в 3-м туре группового этапа
Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024
Каспер вышел в полуфинал ATP Finals со 2-го места с двумя победами в группе
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия
Противостояние состоится с 16 по 17 ноября в Далласе, Техас
Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии
Женская украинская сборная проиграла в 3-м туре команде Бразилии
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