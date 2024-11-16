Камбек молодежки, шедевр от Роналду, скандал для Луческу, шоу Тайсона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 ноября.

Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы

Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов Лиги наций

Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут

Сборная Швейцарии досрочно понижается в классе в Дивизион B

Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол

В параллельном матче дня Шотландия победила Хорватию

Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии

Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1

Решение примет УЕФА. Матч между Румынией и Косово завершился скандалом

Команды встретились в Бухаресте

Камбэк для размышлений. Украина U-21 спаслась в матче с Португалией U-21

Команда Унаи Мельгосы смогла отыграться, проигрывая 1:3

ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми

Команда Сергея Реброва 16 ноября сыграет в Лиге наций против команды Грузии

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют в Батуми матч Лиге наций

Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных

Тренер оценил предстоящий матч против Грузии

Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров

Владислав Ванат не сможет сыграть в 5 туре Лиги наций

Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ

«Арсенал» не отказался от идеи подписания украинца

Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?

Николай Шапаренко, вероятно, перейдет в «Трабзонспор»

Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире

Александр в двух сетах переиграл Карлоса в 3-м туре группового этапа

Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024

Каспер вышел в полуфинал ATP Finals со 2-го места с двумя победами в группе

Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия

Противостояние состоится с 16 по 17 ноября в Далласе, Техас

Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии

Женская украинская сборная проиграла в 3-м туре команде Бразилии

Оливейра против Чендлера – тот самый бой, ради которого включат UFC 309

Маловероятно, что главное шоу перебьет по зрелищности этот бой

Джонс зачем-то выходит на Миочича. Бессмысленный бой, который не нужен

Джон упорно игнорирует более важных оппонентов

В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу

В американском Арлингтоне состоялось яркое событие