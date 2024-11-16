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16 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:15
77
0

Камбек молодежки, шедевр от Роналду, скандал для Луческу, шоу Тайсона

Главные новости за 15 ноября на Sport.ua

16 ноября 2024, 13:55 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:15
77
0
Камбек молодежки, шедевр от Роналду, скандал для Луческу, шоу Тайсона
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 ноября.

Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Португальцы присоединились к числу четвертьфиналистов Лиги наций

Испания выиграла группу, одолев Данию. Сербия сохранила шанс, кантоны – аут
Сборная Швейцарии досрочно понижается в классе в Дивизион B

Дубль Роналду помог Португалии разорвать Польшу. КриРо забил 910-й гол
В параллельном матче дня Шотландия победила Хорватию

Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
Сборная Португалии разгромила команду Польши со счетом 5:1

Решение примет УЕФА. Матч между Румынией и Косово завершился скандалом
Команды встретились в Бухаресте

Камбэк для размышлений. Украина U-21 спаслась в матче с Португалией U-21
Команда Унаи Мельгосы смогла отыграться, проигрывая 1:3

ФОТО. Сборная Украины провела официальную предматчевую тренировку в Батуми
Команда Сергея Реброва 16 ноября сыграет в Лиге наций против команды Грузии

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на арене матча с Грузией
16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют в Батуми матч Лиге наций

Сергей РЕБРОВ – о матче против Грузии, Довбике, Сабо и травмированных
Тренер оценил предстоящий матч против Грузии

Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Владислав Ванат не сможет сыграть в 5 туре Лиги наций

Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ
«Арсенал» не отказался от идеи подписания украинца

Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Николай Шапаренко, вероятно, перейдет в «Трабзонспор»

Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире
Александр в двух сетах переиграл Карлоса в 3-м туре группового этапа

Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024
Каспер вышел в полуфинал ATP Finals со 2-го места с двумя победами в группе

Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия
Противостояние состоится с 16 по 17 ноября в Далласе, Техас

Пляжный футбол. Сборная Украины сыграет за 3-е место в Саудовской Аравии
Женская украинская сборная проиграла в 3-м туре команде Бразилии

Оливейра против Чендлера – тот самый бой, ради которого включат UFC 309
Маловероятно, что главное шоу перебьет по зрелищности этот бой

Джонс зачем-то выходит на Миочича. Бессмысленный бой, который не нужен
Джон упорно игнорирует более важных оппонентов

В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В американском Арлингтоне состоялось яркое событие

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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