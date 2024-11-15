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  4. Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире
ATP
15 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:20
553
1

Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире

Александр в двух сетах переиграл Карлоса в 3-м туре группового этапа

15 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:20
553
1
Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) выиграл третий матч на Итоговом турнире 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 3-м туре John Newcombe Group Зверев в двух сетах переиграл Карлоса Алькараса (АТР 3) за 1 час и 59 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 15 ноября

John Newcombe Group. 3-й тур

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4

Это была 11-я встреча соперников. Зверев выиграл 6-й очный поединок. Предыдущий их матч был сыграл 9 июня в финале Ролан Гаррос. Тогда победу в пяти партиях одержал Карлитос, завоевав трофей.

Александр выиграл три поединка из трех в Турине и вышел в полуфинал с первого места. Алькарас с одной победой все еще сохраняет шансы на вторую позицию. Все будет зависить от результата матча Каспер Рууд – Андрей Рублев, который начнется в 21:30 по Киеву.

В полуфинале Зверев сыграет против Тейлора Фритца, который стал вторым в параллельном квартете – Ilie Nastase Group.

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
підорос (-рас) заховався за паспортом.
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