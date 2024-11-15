Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) выиграл третий матч на Итоговом турнире 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 3-м туре John Newcombe Group Зверев в двух сетах переиграл Карлоса Алькараса (АТР 3) за 1 час и 59 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 15 ноября

John Newcombe Group. 3-й тур

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4

Это была 11-я встреча соперников. Зверев выиграл 6-й очный поединок. Предыдущий их матч был сыграл 9 июня в финале Ролан Гаррос. Тогда победу в пяти партиях одержал Карлитос, завоевав трофей.

Александр выиграл три поединка из трех в Турине и вышел в полуфинал с первого места. Алькарас с одной победой все еще сохраняет шансы на вторую позицию. Все будет зависить от результата матча Каспер Рууд – Андрей Рублев, который начнется в 21:30 по Киеву.

В полуфинале Зверев сыграет против Тейлора Фритца, который стал вторым в параллельном квартете – Ilie Nastase Group.