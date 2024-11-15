Реванш за финал Ролан Гаррос. Зверев одолел Алькараса на Итоговом турнире
Александр в двух сетах переиграл Карлоса в 3-м туре группового этапа
Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) выиграл третий матч на Итоговом турнире 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).
В 3-м туре John Newcombe Group Зверев в двух сетах переиграл Карлоса Алькараса (АТР 3) за 1 час и 59 минут.
Итоговый турнир АТР 2024. 15 ноября
John Newcombe Group. 3-й тур
Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 7:6 (7:5), 6:4
Это была 11-я встреча соперников. Зверев выиграл 6-й очный поединок. Предыдущий их матч был сыграл 9 июня в финале Ролан Гаррос. Тогда победу в пяти партиях одержал Карлитос, завоевав трофей.
Александр выиграл три поединка из трех в Турине и вышел в полуфинал с первого места. Алькарас с одной победой все еще сохраняет шансы на вторую позицию. Все будет зависить от результата матча Каспер Рууд – Андрей Рублев, который начнется в 21:30 по Киеву.
В полуфинале Зверев сыграет против Тейлора Фритца, который стал вторым в параллельном квартете – Ilie Nastase Group.
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