Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия

16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

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Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

В пятницу состоялась жеребьевка предстоящего поединка.

Украина – Австрия. Плей-офф КБДК 2024

Суббота, 16 ноября

Леся Цуренко – Тамира Пашек

Леся Цуренко – Тамира Пашек Катарина Завацкая – Синья Краус

Воскресенье, 17 ноября