ITF15 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:17
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Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия
Противостояние состоится с 16 по 17 ноября в Далласе, Техас
15 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:17
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16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.
В пятницу состоялась жеребьевка предстоящего поединка.
Украина – Австрия. Плей-офф КБДК 2024
Суббота, 16 ноября
- Леся Цуренко – Тамира Пашек
- Катарина Завацкая – Синья Краус
Воскресенье, 17 ноября
- Леся Цуренко – Синья Краус
- Катарина Завацкая – Тамира Пашек
- Надежда Киченок / Анастасия Соболева – Тамира Пашек / Синья Краус
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