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ITF
15 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:17
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1

Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия

Противостояние состоится с 16 по 17 ноября в Далласе, Техас

15 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 15 ноября 2024, 21:17
999
1
Состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия
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16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

В пятницу состоялась жеребьевка предстоящего поединка.

Украина – Австрия. Плей-офф КБДК 2024

Суббота, 16 ноября

  • Леся Цуренко – Тамира Пашек
  • Катарина Завацкая – Синья Краус

Воскресенье, 17 ноября

  • Леся Цуренко – Синья Краус
  • Катарина Завацкая – Тамира Пашек
  • Надежда Киченок / Анастасия Соболева – Тамира Пашек / Синья Краус

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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8number
Дівчата гарні, а буде як буде ☺️
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