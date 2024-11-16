ДЕМЧЕНКО: «Украина даст бой. Хотя и грузинов нельзя сбрасывать со счетов»

Украинский тренер Андрей Демченко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Грузии в Лиге наций. Специалист считает команду Сергея Реброва фаворитами матча.

– Матч Грузия – Украина является ключевым для обеих команд в этом розыгрыше Лиги наций. Что вы ожидаете от этой игры?

– Ожидания перед матчем у меня хорошие. Сейчас фаворитом считаю сборную Украины. Перед чемпионатом Европы я говорил, что предпочитаю Украину, а не Грузию, но все вышло наоборот. Перед матчем Украина – Грузия я говорил, что грузины в порядке, что они от игры к игре прогрессируют, две игры выиграли. Но наши ребята собрались и выиграли. Это здорово.

Но сейчас я на стороне Украины. Насколько я увидел по игре, наверное, что-то произошло, и после двух поражений наши ребята начали играть очень неплохо. Обыграли Грузию, сыграли вничью с чехами. Это внушает определенную уверенность. Потому я думаю, что мы сейчас на правильном пути.

Мне кажется, Украина даст бой. Хотя и грузин нельзя сбрасывать со счетов. Это хорошая команда, доказавшая это на чемпионате Европы. Я думаю, что нас ждет интересный матч», – заявил Андрей.

В ноябре национальная сборная Украины проведет два матча. Подопечные Сергея Реброва уже в субботу, 16 ноября, встретятся с Грузией, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее сообщалось, что национальные команды Украины и Грузии определились с цветом форм, в которых сыграют между собой.