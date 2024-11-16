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  4. ДЕМЧЕНКО: «Украина даст бой. Хотя и грузинов нельзя сбрасывать со счетов»
Лига наций
16 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:23
186
1

ДЕМЧЕНКО: «Украина даст бой. Хотя и грузинов нельзя сбрасывать со счетов»

Андрей Демченко ожидает интересного поединка

16 ноября 2024, 15:21 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:23
186
1
ДЕМЧЕНКО: «Украина даст бой. Хотя и грузинов нельзя сбрасывать со счетов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Украинский тренер Андрей Демченко поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Грузии в Лиге наций. Специалист считает команду Сергея Реброва фаворитами матча.

– Матч Грузия – Украина является ключевым для обеих команд в этом розыгрыше Лиги наций. Что вы ожидаете от этой игры?

– Ожидания перед матчем у меня хорошие. Сейчас фаворитом считаю сборную Украины. Перед чемпионатом Европы я говорил, что предпочитаю Украину, а не Грузию, но все вышло наоборот. Перед матчем Украина – Грузия я говорил, что грузины в порядке, что они от игры к игре прогрессируют, две игры выиграли. Но наши ребята собрались и выиграли. Это здорово.

Но сейчас я на стороне Украины. Насколько я увидел по игре, наверное, что-то произошло, и после двух поражений наши ребята начали играть очень неплохо. Обыграли Грузию, сыграли вничью с чехами. Это внушает определенную уверенность. Потому я думаю, что мы сейчас на правильном пути.

Мне кажется, Украина даст бой. Хотя и грузин нельзя сбрасывать со счетов. Это хорошая команда, доказавшая это на чемпионате Европы. Я думаю, что нас ждет интересный матч», – заявил Андрей.

В ноябре национальная сборная Украины проведет два матча. Подопечные Сергея Реброва уже в субботу, 16 ноября, встретятся с Грузией, а 19 – сыграют против Албании.

Ранее сообщалось, что национальные команды Украины и Грузии определились с цветом форм, в которых сыграют между собой.

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Олег Вахоцкий Источник: Setanta Sports Ukraine
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mini.f
Результат этой игры будет на прямую зависеть от суммы премиальных за победу. Предложат мало - проиграют 100% 
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