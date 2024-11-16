Бывший тренер сборной Украины дал совет Реброву? Что сказал?

Бывший тренер сборной Украины Семен Альтман похвалил Сергея Реброва за вызов Алексея Сыча и Егора Ярмолюка. Специалист заявил, что национальной команде не стоит вызывать за прошлые заслуги.

«Я бы не назвал это омоложением, скорее это вынужденная мера. Знаете, в сборную не должны вызывать за заслуги прошлых лет. Должно быть развитие, эволюция, ротация.

Работа в сборной и клубный труд очень отличаются. У Реброва и его тренерского штаба, я уверен, есть вся необходимая информация, они следят за игроками и вызывают действительно лучших на данный момент», – сказал Альтман.

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее украинский тренер объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко.