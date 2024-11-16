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Лига наций
16 ноября 2024, 14:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:35
1286
0

Бывший тренер сборной Украины дал совет Реброву? Что сказал?

Семен Альтман похвалил Сергея Реброва

16 ноября 2024, 14:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 14:35
1286
0
Бывший тренер сборной Украины дал совет Реброву? Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший тренер сборной Украины Семен Альтман похвалил Сергея Реброва за вызов Алексея Сыча и Егора Ярмолюка. Специалист заявил, что национальной команде не стоит вызывать за прошлые заслуги.

«Я бы не назвал это омоложением, скорее это вынужденная мера. Знаете, в сборную не должны вызывать за заслуги прошлых лет. Должно быть развитие, эволюция, ротация.

Работа в сборной и клубный труд очень отличаются. У Реброва и его тренерского штаба, я уверен, есть вся необходимая информация, они следят за игроками и вызывают действительно лучших на данный момент», – сказал Альтман.

16 ноября подопечные Сергея Реброва сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

Ранее украинский тренер объяснил, почему Сергей Ребров не вызвал Андрея Ярмоленко.

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Сергей Ребров Семен Альтман Лига наций Алексей Сыч Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу Грузия - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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