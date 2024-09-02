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Саудовская Аравия
02 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 02 сентября 2024, 19:48
547
0

Фабрицио подтвердил. Игрок ПСЖ перешел в чемпионат Саудовской Аравии

Данилу Перейра стал новым игроком саудовского «Аль-Иттихада»

02 сентября 2024, 18:53 | Обновлено 02 сентября 2024, 19:48
547
0
Фабрицио подтвердил. Игрок ПСЖ перешел в чемпионат Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Данилу Перейра

Игрок «ПСЖ» Данилу Перейра перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Данило Перейра переходит в «Аль-Иттихад», сделка подтверждена! Медицинские тесты для полузащитника завершены сегодня в Париже. Достигнута договоренность по пакету в 5 миллионов евро с ПСЖ, и путешествие забронировано, так как сделка согласована всеми сторонами. ПСЖ хотел только постоянный трансфер, теперь всё завершено», – написал журналист в своем Х.

Раннее сообщалось, что португальского игрока может подписать «Барселона».

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трансферы Аль-Иттихад Джидда Данилу Перейра ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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