Фабрицио подтвердил. Игрок ПСЖ перешел в чемпионат Саудовской Аравии

Игрок «ПСЖ» Данилу Перейра перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Данило Перейра переходит в «Аль-Иттихад», сделка подтверждена! Медицинские тесты для полузащитника завершены сегодня в Париже. Достигнута договоренность по пакету в 5 миллионов евро с ПСЖ, и путешествие забронировано, так как сделка согласована всеми сторонами. ПСЖ хотел только постоянный трансфер, теперь всё завершено», – написал журналист в своем Х.

Раннее сообщалось, что португальского игрока может подписать «Барселона».

🟡⚫️🇸🇦 Danilo Pereira to Al Ittihad, here we go! Medical tests completed today in Paris for the midfielder.



€5m package agreed with PSG and travel booked as deal is agreed between all parties.



PSG only wanted a permanent move, now completed. pic.twitter.com/gDP8T2JKcV