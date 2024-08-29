Барселона может подписать защитника ПСЖ и сборной Португалии

Каталонская «Барселона» интересуется португальским защитником французского «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейрой, сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике не рассчитывает на 32-летнего футболиста. Клуб готов его отпустить.

Отмечается, что игроком также интересуются «Порту» и мадридский «Атлетико».

В сезоне 2023/24 Данилу Перейра провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется защитником «Байера» Джонатаном Та.