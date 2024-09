Аналитики оценили шансы Динамо на плей-офф Лиги Европы

Статистический портал Football Meets Data оценил шансы команд-участниц основного раунда Лиги Европы на выход в плей-офф. Для этого были проведены 10000 симуляций основного раунда турнира.

Шансы киевского «Динамо» оцениваются не очень высоко. Вероятность того, что киевляне попадут в топ-8 и пробьются в 1/8 финала напрямую, составляет 9%. Вероятность попадания в топ-24 и участия в дополнительном раунде плей-офф за выход в 1/8 финала – 54%. Это ставит команду Александра Шовковского на 30-е место среди 36 участников.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» в аналогичной оценке шансов участников Лиги чемпионов оказался на 34-м месте среди 36 команд.

