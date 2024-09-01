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  4. Аналитики оценили шансы Динамо на плей-офф Лиги Европы
Лига Европы
01 сентября 2024, 14:02 |
1187
4

Аналитики оценили шансы Динамо на плей-офф Лиги Европы

Киевский клуб считают одним из аутсайдеров основного раунда

01 сентября 2024, 14:02 |
1187
4
Аналитики оценили шансы Динамо на плей-офф Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал Football Meets Data оценил шансы команд-участниц основного раунда Лиги Европы на выход в плей-офф. Для этого были проведены 10000 симуляций основного раунда турнира.

Шансы киевского «Динамо» оцениваются не очень высоко. Вероятность того, что киевляне попадут в топ-8 и пробьются в 1/8 финала напрямую, составляет 9%. Вероятность попадания в топ-24 и участия в дополнительном раунде плей-офф за выход в 1/8 финала – 54%. Это ставит команду Александра Шовковского на 30-е место среди 36 участников.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» в аналогичной оценке шансов участников Лиги чемпионов оказался на 34-м месте среди 36 команд.

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Лига Европы Динамо Киев статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 4
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vitaha33
9-10 очок хватає для виходу, якщо виграємо в Ференцвароша і латишів то вже є 6.
А як можуть в 8-ку попасти одразу 4 колективи суперники Динамо? Це нереально. І це ще раз говорить про нелегкий жереб доя Динамо, де попали 4 команди фаворити...
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Андрій Заліщук
А у Шахти як там?
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