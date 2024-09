ВИДЕО. Судья допустила ошибку после просмотра повтора на US Open

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя обыграла Анну Калинскую в матче третьего раунда US Open – 6:3, 6:1.

Матч интересен грубой ошибкой судьи. На US Open есть возможность смотреть повторы игровых моментов. Калинская воспользовалась этим при счете 2:0, 40:40 на подаче бразильянки – она посчитала, что Хаддад Майя не успела достать ее укороченный до второго отскока.

Повтор показал, что Беатрис не успела, но судья Мириам Блей посчитала иначе.

One of the most embarrassing moments of this #USOpen.



If it’s for this… then don’t use VAR at all.



Kalinskaya was in shock as we all would be. pic.twitter.com/qicy4vYPTD