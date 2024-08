Арсенал продаст топового голкипера в клуб-аутсайдер АПЛ

«Саутгемптон» вскоре подпишет английского вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рэмсдейла, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «святые» заплатят за 26-летнего футболиста 24-25 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Срок действия личного контракта игрока с новым клубом не сообщается.

В сезоне 2023/24 Аарон Рэмсдейл провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 3 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее «Арсенал» не отпустил Аарона Рэмсдейла в «Аякс».

