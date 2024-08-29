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Англия
29 августа 2024, 10:55 |
509
0

Арсенал продаст топового голкипера в клуб-аутсайдер АПЛ

Аарон Рэмсдейл станет игроком «Саутгемптона»

29 августа 2024, 10:55 |
509
0
Арсенал продаст топового голкипера в клуб-аутсайдер АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Рэмсдейл

«Саутгемптон» вскоре подпишет английского вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рэмсдейла, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «святые» заплатят за 26-летнего футболиста 24-25 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Срок действия личного контракта игрока с новым клубом не сообщается.

В сезоне 2023/24 Аарон Рэмсдейл провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 3 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее «Арсенал» не отпустил Аарона Рэмсдейла в «Аякс».

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Аарон Рэмсдейл Арсенал Лондон Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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