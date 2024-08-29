Арсенал продаст топового голкипера в клуб-аутсайдер АПЛ
Аарон Рэмсдейл станет игроком «Саутгемптона»
«Саутгемптон» вскоре подпишет английского вратаря лондонского «Арсенала» Аарона Рэмсдейла, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «святые» заплатят за 26-летнего футболиста 24-25 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.
Срок действия личного контракта игрока с новым клубом не сообщается.
В сезоне 2023/24 Аарон Рэмсдейл провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 3 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».
Ранее «Арсенал» не отпустил Аарона Рэмсдейла в «Аякс».
🚨🔴⚪️ Aaron Ramsdale to Southampton, here we go! Deal in place after official bid revealed earlier today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024
Fee will be £24/25m add-ons included, agreed with Arsenal.
↪️🇪🇸 Arsenal are now prepared to go for Joan García from Espanyol in the next 24h! pic.twitter.com/qpMO5Wbk5n
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