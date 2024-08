ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Аталанты

«Ювентус» официально объявил о трансфере нидерландского хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса.

Переход полузащитника обошелся старой сеньоре в 51,3 миллиона евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Копмейнерса в 50 миллионов евро. 26-летний игрок подписал контракт на 5 лет до 30 июня 2029 года.

К «Аталанту» Копмейнерс перешел с «АЗ Алкмар» летом 2021 года за 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 нидерландский полузащитник провел за клуб из Бергамо в Серии А 34 игры, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

Teun is 🆁🅴🅰️🅳🆈 and raring to go in Bianconero! 🎱 pic.twitter.com/3b0eUMRAxW