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Италия
28 августа 2024, 22:34 | Обновлено 28 августа 2024, 23:00
492
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Аталанты

Тен Копмейнерс перешел к Ювентусу

28 августа 2024, 22:34 | Обновлено 28 августа 2024, 23:00
492
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Аталанты
ФК Ювентус. Тен Копмейнерс

«Ювентус» официально объявил о трансфере нидерландского хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса.

Переход полузащитника обошелся старой сеньоре в 51,3 миллиона евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Копмейнерса в 50 миллионов евро. 26-летний игрок подписал контракт на 5 лет до 30 июня 2029 года.

К «Аталанту» Копмейнерс перешел с «АЗ Алкмар» летом 2021 года за 14 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 нидерландский полузащитник провел за клуб из Бергамо в Серии А 34 игры, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

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Тен Копмейнерс Ювентус Аталанта трансферы трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: ФК Ювентус
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