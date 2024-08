Украинский хавбек Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе Брентфорда на матч Кубка английской лиги.

Пчелы сыграют поединок 1/32 финала Кубка лиги против клуба Колчестер.

Встреча Кубка пройдет на арене Комьюнити Стэдиум в английском городе Колчестер.

Игра между командами Колчестер и Брентфорд начнется 28 августа в 21:45 по киевскому времени.

Ярмолюк выйдет в основе Брентфорда на матч Кубка английской лиги

🐝 Your Bees to take on Colchester United

📋 Six changes to the team to face @BrentfordFC in the Carabao Cup this evening - brought to you by Naglotech.



⬅️ Flanagan, Bishop, Tovide, Payne, Gordon, Egbo

➡️ Goodliffe, Anderson, Read, Donnelly, Oni, Ihionvien#ColU | #WeAreUnited pic.twitter.com/7iXhVyvUeN