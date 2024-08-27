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US Open
27 августа 2024, 21:51 | Обновлено 27 августа 2024, 22:48
909
0

30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam

Даниэль Коллинс проиграла в первом раунде своей соотечественнице

27 августа 2024, 21:51 | Обновлено 27 августа 2024, 22:48
909
0
30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэролайн Доулхайд и Даниэль Коллинс

11-я ракетка мира из США Даниэль Коллинс проиграла своей соотечественнице Кэролайн Доулхайд в первом круге US Open – 6:1, 5:7, 4:6.

30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam. Она завершит карьеру после этого сезона.

Интересно, что после завершения матча на корте не было церемонии в честь теннисистки.

Доулхайд во втором раунде сразится против 37-летней итальянки Сары Эррани.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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