30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam
Даниэль Коллинс проиграла в первом раунде своей соотечественнице
11-я ракетка мира из США Даниэль Коллинс проиграла своей соотечественнице Кэролайн Доулхайд в первом круге US Open – 6:1, 5:7, 4:6.
30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam. Она завершит карьеру после этого сезона.
Интересно, что после завершения матча на корте не было церемонии в честь теннисистки.
Доулхайд во втором раунде сразится против 37-летней итальянки Сары Эррани.
Danielle Collins has played her last Grand Slam singles match. The commentators said it seems she declined an offer for some sort of ceremony. pic.twitter.com/KiVM6NHd4T— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 27, 2024
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