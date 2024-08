11-я ракетка мира из США Даниэль Коллинс проиграла своей соотечественнице Кэролайн Доулхайд в первом круге US Open – 6:1, 5:7, 4:6.

30-летняя американка провела последний матч на турнирах Grand Slam. Она завершит карьеру после этого сезона.

Интересно, что после завершения матча на корте не было церемонии в честь теннисистки.

Доулхайд во втором раунде сразится против 37-летней итальянки Сары Эррани.

Danielle Collins has played her last Grand Slam singles match. The commentators said it seems she declined an offer for some sort of ceremony. pic.twitter.com/KiVM6NHd4T