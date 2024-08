Эррани впервые за 9 лет выиграла одиночный матч в основной сетке US Open

Итальянская теннисистка Сара Эррани (№96 WTA) выиграла матч первого раунда на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом раунде основы 37-летняя итальянка одолела испанку Кристину Букшу (№77 WTA) – 3:6, 6:0, 6:4.

Для Эррани это была первая победа в основной сетке американского мейджора с 2015 года, когда она во втором раунде остановила Алену Остапенко (0:6, 6:3 6:4).

Сара также вышла на третье место среди итальянских теннисисток по количеству выигранных матчей на турнирах Grand Slam в женском одиночном разряде в Открытую эру (64, обогнав Сильвию Фарину Элиа).

В следующем матче Эррани сыграет против Кэролайн Доулхайд (№49 WTA).

