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  4. Эррани впервые за 9 лет выиграла одиночный матч в основной сетке US Open
US Open
27 августа 2024, 20:54 | Обновлено 27 августа 2024, 21:45
286
0

Эррани впервые за 9 лет выиграла одиночный матч в основной сетке US Open

Итальянская теннисистка переиграла испанку Кристину Букшу

27 августа 2024, 20:54 | Обновлено 27 августа 2024, 21:45
286
0
Эррани впервые за 9 лет выиграла одиночный матч в основной сетке US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани

Итальянская теннисистка Сара Эррани (№96 WTA) выиграла матч первого раунда на Открытом чемпионате США по теннису.

В стартовом раунде основы 37-летняя итальянка одолела испанку Кристину Букшу (№77 WTA) – 3:6, 6:0, 6:4.

Для Эррани это была первая победа в основной сетке американского мейджора с 2015 года, когда она во втором раунде остановила Алену Остапенко (0:6, 6:3 6:4).

Сара также вышла на третье место среди итальянских теннисисток по количеству выигранных матчей на турнирах Grand Slam в женском одиночном разряде в Открытую эру (64, обогнав Сильвию Фарину Элиа).

В следующем матче Эррани сыграет против Кэролайн Доулхайд (№49 WTA).

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Сара Эррани US Open 2024 Кристина Букша
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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