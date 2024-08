Мбаппе поделился своими впечатлениями от первой домашней игры за Реал

Звездный французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свою первую игру за сливочных на «Сантьяго Бернабеу»:

«Очень счастлив. Мы завоевали 3 очка, это был отличный вечер, болельщики были на высоте, я мечтал сыграть на этом стадионе, и теперь мы стремимся еще больше, потому что у нас игра в четверг, и мы хотим снова выиграть».

Следующая игра сливочных состоится 29 августа, «Реал» будет соперничать на выезде против «Лас-Пальмаса».

В сегодняшнем матче против «Вальядолида», завершившегося победой королевского клуба 3:0, Мбаппе отыграл 86 минут, после чего был заменен Эндриком. За свое выступление на домашнем стадионе «Реала» француз получил оценку 6.9 от веб-портала WhoScored.

Килиан Мбаппе стал самым громким трансфером лета, перейдя в состав сливочных из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 180 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Мбаппе провел за «ПСЖ» в Лиге 1 29 матчей, в которых отличился забитыми голами 27 раз и отдал 7 голевых передач.

