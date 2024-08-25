Мбаппе поделился своими впечатлениями от первой домашней игры за Реал
Французская звезда провела на поле 86 минут
Звездный французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свою первую игру за сливочных на «Сантьяго Бернабеу»:
«Очень счастлив. Мы завоевали 3 очка, это был отличный вечер, болельщики были на высоте, я мечтал сыграть на этом стадионе, и теперь мы стремимся еще больше, потому что у нас игра в четверг, и мы хотим снова выиграть».
Следующая игра сливочных состоится 29 августа, «Реал» будет соперничать на выезде против «Лас-Пальмаса».
В сегодняшнем матче против «Вальядолида», завершившегося победой королевского клуба 3:0, Мбаппе отыграл 86 минут, после чего был заменен Эндриком. За свое выступление на домашнем стадионе «Реала» француз получил оценку 6.9 от веб-портала WhoScored.
Килиан Мбаппе стал самым громким трансфером лета, перейдя в состав сливочных из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость француза в 180 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Мбаппе провел за «ПСЖ» в Лиге 1 29 матчей, в которых отличился забитыми голами 27 раз и отдал 7 голевых передач.
🗣️ Kylian Mbappé: “Very happy. We got the 3 points, it was a great night, the fans were top, top, a dream to play in this stadium and now we are going for more because we have a game on Thursday and we want to win again.” pic.twitter.com/9QeFTYCJM4— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 25, 2024
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