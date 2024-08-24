Стала известна позиция Анчелотти по поводу будущего Лунина в Реале

Ожидается, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин останется в королевском клубе до лета 2025 года, сообщает журналист авторитетного The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на 25-летнего футболиста.

Отмечается, что на данный момент продление контракта голкипера с «Реалом» находится в руках клуба, и руководство сообщило Андрею, что они бы хотели сохранить его в команде.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, почему «Манчестер Сити» отказался от трансфера Андрея Лунина.