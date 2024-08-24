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  4. Стала известна позиция Анчелотти по поводу будущего Лунина в Реале
Испания
24 августа 2024, 17:48 |
2548
1

Стала известна позиция Анчелотти по поводу будущего Лунина в Реале

Итальянский тренер рассчитывает на украинца

24 августа 2024, 17:48 |
2548
1
Стала известна позиция Анчелотти по поводу будущего Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ожидается, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин останется в королевском клубе до лета 2025 года, сообщает журналист авторитетного The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на 25-летнего футболиста.

Отмечается, что на данный момент продление контракта голкипера с «Реалом» находится в руках клуба, и руководство сообщило Андрею, что они бы хотели сохранить его в команде.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, почему «Манчестер Сити» отказался от трансфера Андрея Лунина.

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Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
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zhyr
спорт.юа, чес слово, вже вже за...ли з Луніним....кожен день одне і те ж
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