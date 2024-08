Стала известна позиция Анчелотти по поводу будущего Лунина в Реале

Ожидается, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин останется в королевском клубе до лета 2025 года, сообщает журналист авторитетного The Athletic Гильермо Рай.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассчитывает на 25-летнего футболиста.

Отмечается, что на данный момент продление контракта голкипера с «Реалом» находится в руках клуба, и руководство сообщило Андрею, что они бы хотели сохранить его в команде.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

🚩 Despite the uncertainty over his future this summer, Andriy Lunin is expected to stay at Real Madrid until 2025. Carlo Ancelotti is counting on him. The goalkeeper was close to renewing until 2028 but it is now up to the club. @TheAthleticFC https://t.co/nfgKGLt2qP