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Англия
23 августа 2024, 15:27 |
314
2

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством

Интересы Михаила будет представлять ProStar Шаблия

23 августа 2024, 15:27 |
314
2
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством
ProStar

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик подписал контракт с украинским футбольным агентством ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий.

«В начале большого пути. Благодарны за доверие, Михаил! Искренне верим, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, продуктивным и долговременным! Теперь тебя поддерживает сильная команда, которая всегда готова помочь. Лучшее впереди, Михаил, потому что ты этого заслуживаешь!» – говорится в публикации ProStar в Instagram.

Осенью 2023 года ProStar попали в скандал с футболистом-предателем Марком Мампасси. Оказалось, что даже после смены украинского гражданства на российское ProStar продолжал представлять интересы игрока.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вадим Шаблий футбольные агенты
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Dimaryz81
Костюм у Миши как будто с выпускного))))
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Serhii P.
Долбойоб, що тут ще додати )
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