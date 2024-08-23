ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик подписал контракт с скандальным агентством

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик подписал контракт с украинским футбольным агентством ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий.

«В начале большого пути. Благодарны за доверие, Михаил! Искренне верим, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, продуктивным и долговременным! Теперь тебя поддерживает сильная команда, которая всегда готова помочь. Лучшее впереди, Михаил, потому что ты этого заслуживаешь!» – говорится в публикации ProStar в Instagram.

Осенью 2023 года ProStar попали в скандал с футболистом-предателем Марком Мампасси. Оказалось, что даже после смены украинского гражданства на российское ProStar продолжал представлять интересы игрока.