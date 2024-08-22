Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко оценил первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбурга» (0:2):

– По такой игре мы заслужили на забитый мяч дома. Не знаю, с чем связано то, что не удалось это сделать - просто не реализовали свои моменты, а соперник – реализовал свои.

– Казалось, «Динамо» мало наносило ударов по воротам, особенно, в створ. С чем это связано?

– Игроки соперника очень хорошо оборонялись. У нас было пару подходов к воротам, но защитники хорошо отбивались, блокировали наши попытки. Несколько ударов у нас таки было, но неудачных. Повторюсь, мы не смогли реализовать моменты, которые у нас были. Будем ждать ответный матч и постараемся реабилитироваться.

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– О чем договаривались в перерыве, и насколько быстрый пенальти испортил ваши планы?

– Главный тренер указал нам на ошибки, и вы видели, что после перерыва мы хорошо играли. Но произошел несчастный случай с пенальти. Это футбол, подобное случается. Хотя мы имели шансы отыграться, все зависело от нас.

– Довольны ли вы своими партнерами сегодня? Отдали ли они все силы на поле?

– По моему мнению, команда очень достойно играла. Хорошим было начало первого тайма, мы могли забивать. Второй тайм тоже получился неплохим. Интересная была игра, к сожалению, мы уступили. Я доволен командой, игроками, тем, что они вышли на поле не просто отбывать номер, а играли за эмблему «Динамо» и отдавали все силы, чтобы получить достойный результат.

Ответную игру команды проведут в Австрии 27 августа.