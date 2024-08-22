В УЕФА дали резюме матчу отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Пресс-служба Европейского футбольного союза вынесли резюме состоявшейся встрече, отметив имевшийся перевес «быков»:

«Зальцбург» с первых минут взял игру под свой контроль и удерживал его на протяжении всего матча. У «Динамо» были моменты, но оно не смогло проверить оборону «Зальцбурга». Нене был хладнокрове, когда открыл счет, а Кьергор не нервничал при пенальти, удвоив преимущество», – говорится в релизе рекрута пресс-служба УЕФА по итогам матча «Динамо» – «РБ Зальцбург».

Напомним, ответную игру команды проведут в Австрии 27 августа.