ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с хавбеком сборной США
Уэстон Маккенни останется в клубе до 2026 года
«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной США Уэстоном Маккенни. Новое соглашение с 25-летним американским хавбеком рассчитано на два года – до лета 2026 года.
Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2020 года. Вторую половину сезона 2022/2023 провел в аренду в «Лидсе».
В прошлом сезоне на счету Маккенни 10 ассистов в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.
Ранее «Ювентус» подписал защитника «Милана» Пьера Калулу.
✍️ 𝗠𝗖𝗞𝗘𝗡𝗡𝗜𝗘 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 23, 2024
Weston signs on in ⚪️⚫️!
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