ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с хавбеком сборной США

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с полузащитником сборной США Уэстоном Маккенни. Новое соглашение с 25-летним американским хавбеком рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2020 года. Вторую половину сезона 2022/2023 провел в аренду в «Лидсе».

В прошлом сезоне на счету Маккенни 10 ассистов в 38 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» подписал защитника «Милана» Пьера Калулу.