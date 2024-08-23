Испания23 августа 2024, 18:23 | Обновлено 23 августа 2024, 18:27
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Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны в сезоне 24/25
Место основного капитана, ставшее вакантным после ухода Сержи Роберто, занял Тер Штеген
23 августа 2024, 18:23 | Обновлено 23 августа 2024, 18:27
132
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Испанская «Барселона» выбрала капитанов команды на сезон-2024/2025.
Место основного капитана, ставшее вакантным после ухода Сержи Роберто, занял Тер Штеген. К списку вице-капитанов присоединились Рафинья и Педри, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Помогать 32-летнему вратарю на правах вице-капитанов теперь будут Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рафинья и Педри. Фамилии приведены в иерархическом порядке.
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