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Испания
23 августа 2024, 18:23 | Обновлено 23 августа 2024, 18:27
132
0

Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны в сезоне 24/25

Место основного капитана, ставшее вакантным после ухода Сержи Роберто, занял Тер Штеген

23 августа 2024, 18:23 | Обновлено 23 августа 2024, 18:27
132
0
Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны в сезоне 24/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Испанская «Барселона» выбрала капитанов команды на сезон-2024/2025.

Место основного капитана, ставшее вакантным после ухода Сержи Роберто, занял Тер Штеген. К списку вице-капитанов присоединились Рафинья и Педри, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Помогать 32-летнему вратарю на правах вице-капитанов теперь будут Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рафинья и Педри. Фамилии приведены в иерархическом порядке.

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капитан Марк-Андре тер Штеген Сержи Роберто Рональд Араухо Педри Рафинья Диас
Алексей Тиньков Источник: ФК Барселона
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