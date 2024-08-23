Стало известно, кто станет новым капитаном Барселоны в сезоне 24/25

Испанская «Барселона» выбрала капитанов команды на сезон-2024/2025.

Место основного капитана, ставшее вакантным после ухода Сержи Роберто, занял Тер Штеген. К списку вице-капитанов присоединились Рафинья и Педри, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Помогать 32-летнему вратарю на правах вице-капитанов теперь будут Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рафинья и Педри. Фамилии приведены в иерархическом порядке.