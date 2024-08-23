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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Я всегда хотел играть в Барсе»
Испания
23 августа 2024, 17:27 |
524
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Я всегда хотел играть в Барсе»

Хавбек попрощался с фанатами каталонцев

23 августа 2024, 17:27 |
524
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Я всегда хотел играть в Барсе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, который сегодня покинул «Барселону» и вернулся в «Манчестер Сити», у себя в соцсетях обратился к фанатам каталонцев:

«Дорогие кулес, спустя всего один год пришло время прощаться. Я приехал сюда, чтобы принять новый, захватывающий вызов, и я был готов к нему. Я отдал все силы, чтобы как можно лучше бороться за команду и клуб в трудном сезоне, и с нетерпением ждал, когда смогу помочь своим товарищам в новой кампании.

Сейчас я ухожу в сложной ситуации, но если мой уход поможет клубу в финансовом плане – мне будет не так грустно.

Тем не менее, это было время с невероятным опытом, взлетами и падениями – я всегда хотел играть в «Барсе», и я очень благодарен за воспоминания и опыт, который я запомню на всю жизнь. Я желаю вам всего наилучшего в этом сезоне и в будущем. Болельщики заслуживают того, чтобы этот великий клуб вернулся в число лучших в мире».

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Илкай Гюндоган Барселона Манчестер Сити
Олег Дидух Источник: Instagram
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