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  4. Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Лига чемпионов
22 августа 2024, 09:44 |
2818
2

Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ

Киевляне проиграли в первом матче 0:2

22 августа 2024, 09:44 |
2818
2
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал этот поединок и обратился к болельщикам киевского клуба после завершения матча.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу. Понимаю, что должен был использовать такие моменты», – написал Ярмоленко в социальных сетях.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Олійник Источник: Instagram
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Комментарии 2
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andriyars
його на банку потрібно вже садити, і випускати тільки тоді коли рахунок 3:0 на користь динамо бо це капец якийсь
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+2
sasha_d99
Очень слабый матч в его исполнении
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