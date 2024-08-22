Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал этот поединок и обратился к болельщикам киевского клуба после завершения матча.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу. Понимаю, что должен был использовать такие моменты», – написал Ярмоленко в социальных сетях.