Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Киевляне проиграли в первом матче 0:2
В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал этот поединок и обратился к болельщикам киевского клуба после завершения матча.
«Спасибо нашим болельщикам за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу. Понимаю, что должен был использовать такие моменты», – написал Ярмоленко в социальных сетях.
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