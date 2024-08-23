25.08.2024 18:00 - : -
Испания23 августа 2024, 18:25 |
23
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Реал Мадрид – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа матч 2-го тура Ла Лиги
23 августа 2024, 18:25 |
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В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вальядолид».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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