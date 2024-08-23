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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.08.2024 18:00 - : -
Вальядолид
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Испания
23 августа 2024, 18:25 |
23
0

Реал Мадрид – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа матч 2-го тура Ла Лиги

23 августа 2024, 18:25 |
23
0
Реал Мадрид – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вальядолид».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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