Реал Мадрид – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

25 августа на стадионе Сантьяго Бернабеу пройдет матч 2-го тура Ла Лиги, в котором Реал Мадрид встретится с Вальядолидом. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Состав Реала выглядит, конечно, угрожающе. Мощный коллектив с опытнейшим и титулованным тренером, который в 2024 году выиграл Суперкубок и Ла Лигу и победил снова в Лиге чемпионов, летом укрепился одной из ярчайших звезд современности – Килианом Мбаппе. Флорентино Перес еще и 35 миллионов евро выделил на юного Эндрика. Но при этом на место завязавшего с футболом Крооса не взяли вообще никого. А в обороне, отпустили Начо, и продали Рафу Мира.

Впрочем, этот дисбаланс не помешал начать сезон с победы 2:0 над Аталантой в Суперкубке УЕФА, причем точку в матче поставил французский новобранец. Однако затем Мальорка ухитрилась остудить энтузиазм всех поклонников королевского клуба, удержав дома ничью 1:1 с главным фаворитом Ла Лиги.

Вальядолид

Клуб Вальядолид в последнее время все больше превращается в футбольный лифт. В прошлом футбольном сезоне это сработало на пользу пуселанос. Они взяли второе место в Сегунде и вернулись в Ла Лигу после минимальной паузы. Так что, в итоге ставка Роналдо на Пауло Пессолано сработала. Да, уругваец не удержал коллектив от вылета год назад, но вернулся с ним в Ла Лигу с первой же попытки.

Другой вопрос, хватит ли у команды потенциала, чтобы закрепиться на новом-старом уровне? Достаточно сказать, что самым дорогим новичком стал Хуанми Латаса, который пришел как раз из Реала за 5 миллионов евро. Но он был не основным нападающим в Хетафе и забивал там немного. Впрочем, с Эспаньолом хватило и гола Николы Моро – Вальдолид выиграл 1:0 и начал сезон с набора важных трех очков в игре против потенциального конкурента.

Статистика личных встреч

За 15 последних очных матчей пуселанос сумели дважды удержать ничьи. А все пять предыдущих поединков приносили галактикос сухие победы.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET ожидает, что сливочные реабилитируются перед болельщиками уверенной победой за допущенную осечку. Ставим на то, что Мбаппе и компания выиграют с форой –2.0 гола (коэффициент – 1.79).