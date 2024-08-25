Без Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании
Мадридский клуб победил «Вальядолид»
В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вальядолид».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» победил со счетом 3:0.
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Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «Реала», в старте вышел Тибо Куртуа. Лунин пока не играл за «сливочных» в этом сезоне.
Автором первого гола в поединке стал Федерико Вальверде, который забил на 50-й минуте, второй гол забил Диас на 88-й. Автором третьего взятия ворот стал бразилец Эндрик.
Следующий матч «Реал» 29 августа сыграет против «Лас-Пальмаса».
Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0
Гол: Вальверде, 50, Диас, 88, Эндрик, 90+6.
Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гюлер (Браим Диас, 69), Родриго (Модрич, 69), Мбаппе (Эндрик, 86).
Вальядолид: Хейн, Лукас Роза, Бойомо, Джемерт, Перес, Юрич (Мартин, 71), Кике Перес, Месегер (Амалла, 59), Санчес, Мачис (Моро, 58), Маркос Андре (Силла, 71).
🏁 @RealMadrid 3-0 @realvalladolid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 25, 2024
⚽ 50' @fedeevalverde
⚽ 88' @Brahim
⚽ 90'+6' @Endrick#RealMadridRealValladolid | @emirates pic.twitter.com/7xDf5K3JCK
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