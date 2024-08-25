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  4. Без Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.08.2024 18:00 – FT 3 : 0
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 августа 2024, 20:06 | Обновлено 25 августа 2024, 20:47
1077
4

Без Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании

Мадридский клуб победил «Вальядолид»

25 августа 2024, 20:06 | Обновлено 25 августа 2024, 20:47
1077
4
Без Лунина, но с Эндриком. Реал разгромил новичка чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вальядолид».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» победил со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе «Реала», в старте вышел Тибо Куртуа. Лунин пока не играл за «сливочных» в этом сезоне.

Автором первого гола в поединке стал Федерико Вальверде, который забил на 50-й минуте, второй гол забил Диас на 88-й. Автором третьего взятия ворот стал бразилец Эндрик.

Следующий матч «Реал» 29 августа сыграет против «Лас-Пальмаса».

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.

Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0

Гол: Вальверде, 50, Диас, 88, Эндрик, 90+6.

Реал Мадрид: Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Гюлер (Браим Диас, 69), Родриго (Модрич, 69), Мбаппе (Эндрик, 86).

Вальядолид: Хейн, Лукас Роза, Бойомо, Джемерт, Перес, Юрич (Мартин, 71), Кике Перес, Месегер (Амалла, 59), Санчес, Мачис (Моро, 58), Маркос Андре (Силла, 71).

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Федерико Вальверде Вальядолид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вальядолид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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PETP0
Ці дебіли вже навіть 3 букви не можуть набрати без помилок.
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+2
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Remark
Заголовок на двійку!
Має бути по типу Челсі, а саме «Реал Луніна здобув перемогу!».
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0
antt
Мбаппе виходить знову без голів, а Ендрік що мені в принципі особливо невідомий, вийшов на 86-ій замість нього  і став автором третього голу.
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0
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