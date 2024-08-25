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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
25.08.2024 18:00 – FT 3 : 0
Вальядолид
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Испания
25 августа 2024, 20:52 |
422
0

Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор

Мадридский клуб одержал убедительную победу

25 августа 2024, 20:52 |
422
0
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вальядолид».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» победил со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы за «Реал» забивали Вальверде и Диас. Еще один гол забил бразилец Эндрик, который отметился мячом на 90+6-й минуте. Андрей Лунин остался в запасе.

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.

Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0

Гол: Вальверде, 50, Диас, 88, Эндрик, 90+6.

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Реал Мадрид).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
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Вальядолид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Федерико Вальверде Реал - Вальядолид Эндрик видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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