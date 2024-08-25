В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вальядолид».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» победил со счетом 3:0.

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Голы за «Реал» забивали Вальверде и Диас. Еще один гол забил бразилец Эндрик, который отметился мячом на 90+6-й минуте. Андрей Лунин остался в запасе.

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.

Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0



Гол: Вальверде, 50, Диас, 88, Эндрик, 90+6.

Видеообзор матча