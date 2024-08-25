Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Мадридский клуб одержал убедительную победу
В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Вальядолид».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Королевский клуб» победил со счетом 3:0.
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Голы за «Реал» забивали Вальверде и Диас. Еще один гол забил бразилец Эндрик, который отметился мячом на 90+6-й минуте. Андрей Лунин остался в запасе.
Ла Лига. 2-й тур, 25 августа.
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0
Гол: Вальверде, 50, Диас, 88, Эндрик, 90+6.
Видеообзор матча
События матча
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