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Первая лига
Полтава
23.08.2024 13:00 – FT 3 : 0
Диназ
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Украина. Первая лига
23 августа 2024, 18:12 | Обновлено 23 августа 2024, 18:24
50
0

Полтава разгромила Диназ на старте 3-го тура Первой лиги

Команда из Полтавы вышла в лидеры группы Б, набрав 6 очков из 6

23 августа 2024, 18:12 | Обновлено 23 августа 2024, 18:24
50
0
Полтава разгромила Диназ на старте 3-го тура Первой лиги
СК Полтава

23 августа прошел первый поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Полтава разгромила Диназ со счетом 3:0 и вышла в лидеры группы Б (6 очков из 6).

Голы у хозяев поля забили Евгений Стрельцов, Дмитрий Плахтырь и Игорь Коцюмака.

Первая лига. 3-й тур, 23 августа

Полтава, стадион Молодежный

13:00. Полтава – Диназ Вышгород – 3:0

Голы: Стрельцов, 16, Плахтырь, 20, Коцюмака, 65

Турнирные таблицы

Видеообзор матча: Полтава – Диназ Вышгород

Видеозапись матча: Полтава – Диназ Вышгород

Послематчевые комментарии: Полтава – Диназ Вышгород

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Диназ Вышгород видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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