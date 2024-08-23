Полтава разгромила Диназ на старте 3-го тура Первой лиги
Команда из Полтавы вышла в лидеры группы Б, набрав 6 очков из 6
23 августа прошел первый поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Полтава разгромила Диназ со счетом 3:0 и вышла в лидеры группы Б (6 очков из 6).
Голы у хозяев поля забили Евгений Стрельцов, Дмитрий Плахтырь и Игорь Коцюмака.
Первая лига. 3-й тур, 23 августа
Полтава, стадион Молодежный
13:00. Полтава – Диназ Вышгород – 3:0
Голы: Стрельцов, 16, Плахтырь, 20, Коцюмака, 65
Турнирные таблицы
Видеообзор матча: Полтава – Диназ Вышгород
Видеозапись матча: Полтава – Диназ Вышгород
Послематчевые комментарии: Полтава – Диназ Вышгород
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