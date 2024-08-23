Полтава разгромила Диназ на старте 3-го тура Первой лиги

23 августа прошел первый поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Полтава разгромила Диназ со счетом 3:0 и вышла в лидеры группы Б (6 очков из 6).

Голы у хозяев поля забили Евгений Стрельцов, Дмитрий Плахтырь и Игорь Коцюмака.

Первая лига. 3-й тур, 23 августа

Полтава, стадион Молодежный

13:00. Полтава – Диназ Вышгород – 3:0

Голы: Стрельцов, 16, Плахтырь, 20, Коцюмака, 65

Турнирные таблицы

Видеообзор матча: Полтава – Диназ Вышгород

Видеозапись матча: Полтава – Диназ Вышгород

Послематчевые комментарии: Полтава – Диназ Вышгород