Украина. Первая лига23 августа 2024, 06:52 | Обновлено 23 августа 2024, 06:59
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Полтава – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Первой лиги
23 августа 2024, 06:52 | Обновлено 23 августа 2024, 06:59
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23 августа проходит поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 3-й тур, 23 августа
- 13:00. Полтава – Диназ Вышгород
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13:00. Полтава – Диназ Вышгород
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