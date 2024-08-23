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Первая лига
Полтава
23.08.2024 13:00 - : -
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 августа 2024, 06:52 | Обновлено 23 августа 2024, 06:59
25
0

Полтава – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Первой лиги

23 августа 2024, 06:52 | Обновлено 23 августа 2024, 06:59
25
0
Полтава – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 августа проходит поединок 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

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Первая лига. 3-й тур, 23 августа

  • 13:00. Полтава – Диназ Вышгород

Турнирные таблицы

13:00. Полтава – Диназ Вышгород

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Диназ Вышгород Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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