Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико

Во 2-м туре чемпионата Испании Жирона сыграет против Атлетико, а в сравнении с игрой первого тура наставник Мичел сможет рассчитывать еще на трех игроков.

Украинский хавбек Виктор Цыганков полностью восстановился после вирусного заболевания и готов выйти в стартовом составе. Кроме того, тренер может дать дебютировать двум новичкам: это вратарь Пау Лопес и форвард Боян Миовски.

В первом матче сезона Жирона сыграла вничью с Бетисом, а Атлетико поделил очки с Вильярреалом.