Испания23 августа 2024, 17:33 |
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Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико
Виктор может сыграть первый матч в сезоне
23 августа 2024, 17:33 |
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Во 2-м туре чемпионата Испании Жирона сыграет против Атлетико, а в сравнении с игрой первого тура наставник Мичел сможет рассчитывать еще на трех игроков.
Украинский хавбек Виктор Цыганков полностью восстановился после вирусного заболевания и готов выйти в стартовом составе. Кроме того, тренер может дать дебютировать двум новичкам: это вратарь Пау Лопес и форвард Боян Миовски.
В первом матче сезона Жирона сыграла вничью с Бетисом, а Атлетико поделил очки с Вильярреалом.
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