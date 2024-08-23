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  4. Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико
Испания
23 августа 2024, 17:33 |
523
0

Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико

Виктор может сыграть первый матч в сезоне

23 августа 2024, 17:33 |
523
0
Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во 2-м туре чемпионата Испании Жирона сыграет против Атлетико, а в сравнении с игрой первого тура наставник Мичел сможет рассчитывать еще на трех игроков.

Украинский хавбек Виктор Цыганков полностью восстановился после вирусного заболевания и готов выйти в стартовом составе. Кроме того, тренер может дать дебютировать двум новичкам: это вратарь Пау Лопес и форвард Боян Миовски.

В первом матче сезона Жирона сыграла вничью с Бетисом, а Атлетико поделил очки с Вильярреалом.

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Виктор Цыганков Жирона Боян Миовски Пау Лопес чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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