Английский клуб может подписать бразильца из Реала

Английский «Норвич» интересуется бразильским полузащитником мадридского «Реала» Рейниером, сообщает издание Ge Globo.

По информации источника, клуб Чемпионшипа уже ведет переговоры со «сливочными» об аренде 22-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Рейниер на правах аренды провел 23 матча за «Фрозиноне», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голами передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу, который также выступает за «Реал», был предложен контракт на 1 миллиард евро.