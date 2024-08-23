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Англия
23 августа 2024, 17:50 |
396
0

Английский клуб может подписать бразильца из Реала

Рейниером интересуется «Норвич»

23 августа 2024, 17:50 |
396
0
Английский клуб может подписать бразильца из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Рейниер

Английский «Норвич» интересуется бразильским полузащитником мадридского «Реала» Рейниером, сообщает издание Ge Globo.

По информации источника, клуб Чемпионшипа уже ведет переговоры со «сливочными» об аренде 22-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Рейниер на правах аренды провел 23 матча за «Фрозиноне», отметившись 3 забитыми мячами и 2 голами передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бразильцу Винисиусу, который также выступает за «Реал», был предложен контракт на 1 миллиард евро.

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Норвич Рейниер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Англии по футболу Чемпионшип аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Globo Esporte
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