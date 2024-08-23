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  4. В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 18:28 |
328
0

В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера

Эдуардо пока остается в команде

23 августа 2024, 18:28 |
328
0
В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера
ФК Заря. Эдуардо Герреро

По информации ТаТоТаке, «Заря» рассчитывает еще в нынешнее трансферное окно продать форварда Эдуардо Герреро.

У игрока недавно возник конфликт с тренерским штабом в матче с «Александрией», где Герреро был недоволен заменой. Сообщается, что футболиста не должны были выпустить на игру с «Черноморцем», но в итоге он вышел и забил победный гол.

Руководство клуба хочет сейчас продать Герреро, поэтому президент клуба Евгений Геллер попросил выпускать игрока в матчах, несмотря на конфликт с наставниками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» раздумывало над подписанием нападающего, но в итоге киевляне отказались от этой идеи.

«Заря» уже подписала форварда, объявив о переходе Филиппа Будковского.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Евгений Геллер Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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