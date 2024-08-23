В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера
Эдуардо пока остается в команде
По информации ТаТоТаке, «Заря» рассчитывает еще в нынешнее трансферное окно продать форварда Эдуардо Герреро.
У игрока недавно возник конфликт с тренерским штабом в матче с «Александрией», где Герреро был недоволен заменой. Сообщается, что футболиста не должны были выпустить на игру с «Черноморцем», но в итоге он вышел и забил победный гол.
Руководство клуба хочет сейчас продать Герреро, поэтому президент клуба Евгений Геллер попросил выпускать игрока в матчах, несмотря на конфликт с наставниками.
Ранее сообщалось, что «Динамо» раздумывало над подписанием нападающего, но в итоге киевляне отказались от этой идеи.
«Заря» уже подписала форварда, объявив о переходе Филиппа Будковского.
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