В Заре конфликт Герреро и тренера, клуб хочет поскорее продать лидера

По информации ТаТоТаке, «Заря» рассчитывает еще в нынешнее трансферное окно продать форварда Эдуардо Герреро.

У игрока недавно возник конфликт с тренерским штабом в матче с «Александрией», где Герреро был недоволен заменой. Сообщается, что футболиста не должны были выпустить на игру с «Черноморцем», но в итоге он вышел и забил победный гол.

Руководство клуба хочет сейчас продать Герреро, поэтому президент клуба Евгений Геллер попросил выпускать игрока в матчах, несмотря на конфликт с наставниками.

Ранее сообщалось, что «Динамо» раздумывало над подписанием нападающего, но в итоге киевляне отказались от этой идеи.

«Заря» уже подписала форварда, объявив о переходе Филиппа Будковского.