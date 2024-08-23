Тренер Челси: «На тренировке 45 игроков. Так работать невозможно»

Наставник «Челси» Энцо Мареска просит руководство клуба активнее продавать игроков, потому что у тренера перебор футболистов первой команды на тренировках.

«Можно работать с 21, 22 или 23 игроками. Но если их 40 или больше, то так нельзя. Невозможно работать, если на тренировке 45 футболистов. Ни один тренер так не работает».

«Надеюсь, мы найдем какой-то вариант до закрытия трансферного окна и все будут счастливы. Иначе могут начаться проблемы», – сказал Мареска.

Известно, что в ближайшее время команду могут покинуть вингер Рахим Стерлинг и форвард Ромелу Лукаку.