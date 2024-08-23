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Англия
23 августа 2024, 17:12 | Обновлено 23 августа 2024, 17:34
2361
5

Тренер Челси: «На тренировке 45 игроков. Так работать невозможно»

Мареска ждет, что клуб начнет продавать игроков

23 августа 2024, 17:12 | Обновлено 23 августа 2024, 17:34
2361
5
Тренер Челси: «На тренировке 45 игроков. Так работать невозможно»

Наставник «Челси» Энцо Мареска просит руководство клуба активнее продавать игроков, потому что у тренера перебор футболистов первой команды на тренировках.

«Можно работать с 21, 22 или 23 игроками. Но если их 40 или больше, то так нельзя. Невозможно работать, если на тренировке 45 футболистов. Ни один тренер так не работает».

«Надеюсь, мы найдем какой-то вариант до закрытия трансферного окна и все будут счастливы. Иначе могут начаться проблемы», – сказал Мареска.

Известно, что в ближайшее время команду могут покинуть вингер Рахим Стерлинг и форвард Ромелу Лукаку.

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Челси Энцо Мареска трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 5
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OKs100
Скорее всего Челси к концу окна купит еще 5-7 футболистов, а продаст 1 или 2.
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+3
turist86
Не треба "скігліти", винні "папєрєднікі" 
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0
FootFun1
Что за бред спорт юа накалякал? Мареска сказал, что он работает с 21 футболистом, все остальные тренируются отдельно 
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0
Fireman
Та да, 45 рыл на тренировке это перебор, ни двусторонку толком не погонять, а как делать отработку комбинаций? 5 минут ждать своей очереди? Так уже ща это время остынешь и сломается. Верно Мареска говорит это бред
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0
Saar
а нах ви понакупляли "мудриків"!????
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0
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