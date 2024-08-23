Тренер Челси: «На тренировке 45 игроков. Так работать невозможно»
Мареска ждет, что клуб начнет продавать игроков
Наставник «Челси» Энцо Мареска просит руководство клуба активнее продавать игроков, потому что у тренера перебор футболистов первой команды на тренировках.
«Можно работать с 21, 22 или 23 игроками. Но если их 40 или больше, то так нельзя. Невозможно работать, если на тренировке 45 футболистов. Ни один тренер так не работает».
«Надеюсь, мы найдем какой-то вариант до закрытия трансферного окна и все будут счастливы. Иначе могут начаться проблемы», – сказал Мареска.
Известно, что в ближайшее время команду могут покинуть вингер Рахим Стерлинг и форвард Ромелу Лукаку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-форвард «Динамо» – о матче против «РБ Зальцбург»
Определены 16 участников этого этапа Кубка Украины