Мудрик назвал причину начала сотрудничества с Шаблием
Украинский вингер «Челси» считает, что этот шаг поможет ему в развитии
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик объяснил, почему подписал контракт с агентством ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий:
«Вместе с Никитой Тятковым мы работаем уже долгий период времени, и я знаю его сильные стороны, профессионализм и преданность делу. Никита всегда был и остается важной частью моей карьеры.
Однако, сейчас мы решили начать новый этап в сотрудничестве с агентством ProStar и Вадимом Шаблием. Считаю, что этот шаг позволит мне еще больше развиваться как профессионалу и откроет новые возможности для моего дальнейшего роста.
Хочу подчеркнуть, что Никита продолжает оставаться ключевым в моей команде, и мы в дальнейшем будем работать вместе, чтобы достигать новых высот».
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