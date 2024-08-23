Мудрик назвал причину начала сотрудничества с Шаблием

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик объяснил, почему подписал контракт с агентством ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий:

«Вместе с Никитой Тятковым мы работаем уже долгий период времени, и я знаю его сильные стороны, профессионализм и преданность делу. Никита всегда был и остается важной частью моей карьеры.

Однако, сейчас мы решили начать новый этап в сотрудничестве с агентством ProStar и Вадимом Шаблием. Считаю, что этот шаг позволит мне еще больше развиваться как профессионалу и откроет новые возможности для моего дальнейшего роста.

Хочу подчеркнуть, что Никита продолжает оставаться ключевым в моей команде, и мы в дальнейшем будем работать вместе, чтобы достигать новых высот».