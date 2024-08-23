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  4. Мудрик назвал причину начала сотрудничества с Шаблием
Англия
23 августа 2024, 17:32 | Обновлено 23 августа 2024, 17:34
1291
1

Мудрик назвал причину начала сотрудничества с Шаблием

Украинский вингер «Челси» считает, что этот шаг поможет ему в развитии

23 августа 2024, 17:32 | Обновлено 23 августа 2024, 17:34
1291
1
Мудрик назвал причину начала сотрудничества с Шаблием
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик объяснил, почему подписал контракт с агентством ProStar, владельцем которого является Вадим Шаблий:

«Вместе с Никитой Тятковым мы работаем уже долгий период времени, и я знаю его сильные стороны, профессионализм и преданность делу. Никита всегда был и остается важной частью моей карьеры.

Однако, сейчас мы решили начать новый этап в сотрудничестве с агентством ProStar и Вадимом Шаблием. Считаю, что этот шаг позволит мне еще больше развиваться как профессионалу и откроет новые возможности для моего дальнейшего роста.

Хочу подчеркнуть, что Никита продолжает оставаться ключевым в моей команде, и мы в дальнейшем будем работать вместе, чтобы достигать новых высот».

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу футбольные агенты Английская Премьер-лига Вадим Шаблий Челси
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Serhii P.
В Мішані довгостроковий контракт з "Челсі", грає чи ні - платять високу зарплату. Навіщо тобі Шаблій, щоб з ним ділитися? 
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