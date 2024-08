Барселоне снова не удалось подписать вингера. Леау не покинет Милан

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани ответил на вопрос журналиста о возможном трансфере португальского вингера Рафаэля Леау в «Барселону»:

«Переход в «Барселону»? Без шансов. Ни в коем случае. Он не уходит из клуба. 100%».

После провала трансфера Нико Уильямса в «Барселону», португальский вингер был приоритетом для каталонцев. Испанский клуб хотел приобрести Леау за 90 миллионов евро.

На вопрос ведущего телепрограммы Jugones, что будет делать «Милан», если 25-летний игрок захочет уйти сам, Фурлани дал уверенный ответ:

«Если Рафа попросит уйти из клуба? Он не будет просить покинуть клуб».

В сезоне 2023/24 Рафаэл Леау провел за «Милан» в Серии А 34 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

🚨🔴⚫️ AC Milan CEO Furlani: “Rafa Leão will NOT leave AC Milan this summer”.



“Barcelona move? No chance. No way. He’s not leaving the club. 100%”.



“If Rafa asks to leave? He’s not gonna ask to leave the club”.



“I think my message is quite clear, no?”, told @elchiringuitotv. pic.twitter.com/9WHPcIkrBk