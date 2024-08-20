Барселона хочет подписать звезду сборной Португалии за 90 млн евро

Каталонская «Барселона» попытается подписать левого вингера итальянского «Милана» Рафаэла Леау, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста национальной сборной Португалии оценивается в 90 миллионов евро.

«Сине-гранатовые» хотят усилить позицию левого вингера игроком мирового класса, а Леау имеет желание сделать шаг вперед в карьере и перейти в европейский гранд, которым считает «Барселону».

В сезоне 2023/24 Рафаэл Леау провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Ивана Перишича.