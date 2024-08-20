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Испания
20 августа 2024, 12:55 | Обновлено 20 августа 2024, 13:24
1517
0

Барселона хочет подписать звезду сборной Португалии за 90 млн евро

Рафаэл Леау может покинуть «Милан»

20 августа 2024, 12:55 | Обновлено 20 августа 2024, 13:24
1517
0
Барселона хочет подписать звезду сборной Португалии за 90 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Каталонская «Барселона» попытается подписать левого вингера итальянского «Милана» Рафаэла Леау, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста национальной сборной Португалии оценивается в 90 миллионов евро.

«Сине-гранатовые» хотят усилить позицию левого вингера игроком мирового класса, а Леау имеет желание сделать шаг вперед в карьере и перейти в европейский гранд, которым считает «Барселону».

В сезоне 2023/24 Рафаэл Леау провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Ивана Перишича.

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Рафаэл Леау Барселона Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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