Барселона хочет подписать звезду сборной Португалии за 90 млн евро
Рафаэл Леау может покинуть «Милан»
Каталонская «Барселона» попытается подписать левого вингера итальянского «Милана» Рафаэла Леау, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
По информации источника, трансфер 25-летнего футболиста национальной сборной Португалии оценивается в 90 миллионов евро.
«Сине-гранатовые» хотят усилить позицию левого вингера игроком мирового класса, а Леау имеет желание сделать шаг вперед в карьере и перейти в европейский гранд, которым считает «Барселону».
В сезоне 2023/24 Рафаэл Леау провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать Ивана Перишича.
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