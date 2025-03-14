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  4. ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
Италия
14 марта 2025, 22:07 | Обновлено 14 марта 2025, 22:56
1289
3

ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа

Руслан сделал голевую передачу на Фабио Миретти на 16-й минуте

14 марта 2025, 22:07 | Обновлено 14 марта 2025, 22:56
1289
3
ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 14 марта проходит матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче».

Команды играют на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал первое результативное действие после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал голевую передачу на Фабио Миретти на 16-й минуте, и Дженоа ведет в счете (1:0).

ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

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Серия A Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Фабио Миретти видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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saltim
Уже два ассиста. Может в сборную его?
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WalterBlack
повернення у футбол після довгої травми потрібно починати правильно, як Малиновський асистом) Має набрати форму, яку мав у Аталанті
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0
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