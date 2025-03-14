Вечером 14 марта проходит матч 29-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Лечче».

Команды играют на стадионе Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сделал первое результативное действие после возвращения в футбол – он пропустил длительное время из-за травмы ноги.

Руслан сделал голевую передачу на Фабио Миретти на 16-й минуте, и Дженоа ведет в счете (1:0).

ВИДЕО. Ассист Малиновского. Руслан сделал результативное действие за Дженоа

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