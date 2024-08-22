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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд опередил Байер и подписал игрока Ливерпуля
Англия
22 августа 2024, 21:48 | Обновлено 22 августа 2024, 22:26
840
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд опередил Байер и подписал игрока Ливерпуля

Ван ден Берг перебрался в состав середняка АПЛ

22 августа 2024, 21:48 | Обновлено 22 августа 2024, 22:26
840
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд опередил Байер и подписал игрока Ливерпуля
ФК Брентфорд

Клуб АПЛ «Брентфорд» объявил о подписании центрального защитника «Ливерпуля» Зеппа ван ден Берга. 22-летний игрок получил контракт на 5 лет.

Сообщается, что клуб опередил «Байер», который хотел усилиться нидерландским футболистом. Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне ван ден Берг выступал на правах аренды за «Майнц». Провел 35 матчей и забил 3 гола.

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Брентфорд Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Брентфорд
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