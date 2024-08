ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд опередил Байер и подписал игрока Ливерпуля

Клуб АПЛ «Брентфорд» объявил о подписании центрального защитника «Ливерпуля» Зеппа ван ден Берга. 22-летний игрок получил контракт на 5 лет.

Сообщается, что клуб опередил «Байер», который хотел усилиться нидерландским футболистом. Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне ван ден Берг выступал на правах аренды за «Майнц». Провел 35 матчей и забил 3 гола.

We’re delighted to confirm the arrival of Sepp van den Berg from Liverpool on a five-year contract 🐝