Жоау ФЕЛИКС: «Челси – это шанс для меня найти дом».
Звездный португалец прокомментировал свой переход к аристократам
Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс прокомментировал свой трансфер:
«Челси – это шанс для меня найти дом. После двух аренд, Челси и Барсы, мне нужно было навсегда остаться на одном месте. Для меня нет лучшего места, чем «Челси». Я вижу идеальное место, чтобы показать яркую игру».
В сезоне 2022/23 португалец уже играл за аристократов на правах аренды.
Жоау Феликс перешел к аристократам из мадридского «Атлетико» за 52 миллиона евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.
Португалец стал 36-м подписанием лондонского клуба после покупки «Челси» американцем Тоддом Боэли.
В сезоне 2023/24 Жоау Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды. В составе каталонцев португальский нападающий сыграл 30 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.
🔵🏡 João Félix: “Chelsea is a chance for me to find a home”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2024
“After two loans, Chelsea and Barca, I needed to stay permanently in one place. There is no better place for me to be than Chelsea”.
“I see a perfect place to shine”. pic.twitter.com/slVdwbTKTj
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