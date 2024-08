Жоау ФЕЛИКС: «Челси – это шанс для меня найти дом».

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс прокомментировал свой трансфер:

«Челси – это шанс для меня найти дом. После двух аренд, Челси и Барсы, мне нужно было навсегда остаться на одном месте. Для меня нет лучшего места, чем «Челси». Я вижу идеальное место, чтобы показать яркую игру».

В сезоне 2022/23 португалец уже играл за аристократов на правах аренды.

Жоау Феликс перешел к аристократам из мадридского «Атлетико» за 52 миллиона евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

Португалец стал 36-м подписанием лондонского клуба после покупки «Челси» американцем Тоддом Боэли.

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс выступал за «Барселону» на правах аренды. В составе каталонцев португальский нападающий сыграл 30 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

