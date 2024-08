ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал звездного нападающего из Ла Лиги

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 7 следующих сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации в СМИ она составляет 52 миллиона евро + 20% от перепродажи.

Напомним, Жоау Феликс уже выступал за «синих» во второй половине сезона 2022/23. На его счету 20 поединков и 4 гола в составе английского гранда.

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее «Челси» продал в «Атлетико» Конора Галлахера.

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV