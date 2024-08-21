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Англия
21 августа 2024, 15:01 | Обновлено 21 августа 2024, 15:51
2076
5

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал звездного нападающего из Ла Лиги

Жоау Феликс окончательно покинул «Атлетико»

21 августа 2024, 15:01 | Обновлено 21 августа 2024, 15:51
2076
5
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал звездного нападающего из Ла Лиги
ФК Челси. Жоау Феликс

Лондонский «Челси» официально объявил о подписании португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса.

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Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 7 следующих сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации в СМИ она составляет 52 миллиона евро + 20% от перепродажи.

Напомним, Жоау Феликс уже выступал за «синих» во второй половине сезона 2022/23. На его счету 20 поединков и 4 гола в составе английского гранда.

В сезоне 2023/24 Жоау Феликс на правах аренды провел 44 матча за «Барселону», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее «Челси» продал в «Атлетико» Конора Галлахера.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Челси
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Комментарии 5
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Когда на них штраф наложат. Эвертон наказывали, Челси нет!
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+2
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zhyr
За що там такі гроші? 
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+1
Джей Гетсбі
Обложили Мішаню з усіх сторін🙁
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0
acfred
Дивний клуб, і так перебір гравців наче...
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0
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