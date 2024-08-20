ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Клуб АПЛ подписал форварда из Чемпионшипа
Жоржиньо Рюттер принес «Лидсу» 47 миллионов евро
Английский «Брайтон» официально объявил о подписании французского нападающего «Лидса» Жоржиньо Рюттера.
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Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «чайками» контракт, который будет действовать на протяжении 5 следующих сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации известного инсайдера Фабрицио Романо она составляет 47 миллионов евро - клубный рекорд.
В сезоне 2023/24 Жоржиньо Рюттер провел 45 матчей в Чемпионшипе, отметившись 6 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.
We are delighted to confirm the signing of Georginio Rutter from Leeds United! 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 19, 2024
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