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Англия
20 августа 2024, 10:35 | Обновлено 20 августа 2024, 11:02
1761
2

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Клуб АПЛ подписал форварда из Чемпионшипа

Жоржиньо Рюттер принес «Лидсу» 47 миллионов евро

20 августа 2024, 10:35 | Обновлено 20 августа 2024, 11:02
1761
2
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Клуб АПЛ подписал форварда из Чемпионшипа
ФК Брайтон. Жоржиньо Рюттер

Английский «Брайтон» официально объявил о подписании французского нападающего «Лидса» Жоржиньо Рюттера.

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Отмечается, что 22-летний футболист подписал с «чайками» контракт, который будет действовать на протяжении 5 следующих сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации известного инсайдера Фабрицио Романо она составляет 47 миллионов евро - клубный рекорд.

В сезоне 2023/24 Жоржиньо Рюттер провел 45 матчей в Чемпионшипе, отметившись 6 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

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Лидс Брайтон трансферы трансферы АПЛ Чемпионшип рекорд
Дмитро Вербинський Источник: ФК Брайтон
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Комментарии 2
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Олег Бундаш
47млн € за гравця який не в прем'єр лізі а в чемпіоншипі забив 6 голів?)) Зовсім здуріли
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0
Микола Захарченко
За такі гроші - це повинен бути майбутній топ . Побачимо чи не переплатив Брайтон , але АПЛ вражає фінансовими можливостями своїх клубів .
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0
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