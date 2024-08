ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Забарного. Борнмут підписав форварда из Порту

Английский «Борнмут» официально сообщил о трансфере бразильского форварда Эванилсона из «Порту».

Сумма трансфера составила 37 млн евро плюс 10 млн евро бонусами, по неофициальным данным.

24-летний бразилец стал самым дорогим подписанием в истории «Борнмута». Он будет выступать в составе вишень под номером 9.

Эванилсон стал партнером украинского защитника Ильи Забарного. В прошлом сезоне бразилец сыграл за Порту 27 матчей и забил 13 голов в чемпионате Португалии.

