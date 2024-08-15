Англия15 августа 2024, 15:50 |
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Клуб Забарного близок к совершению рекордной покупки
Эванилсон перейдет из «Порту» в «Борнмут»
15 августа 2024, 15:50 |
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Клуб украинского защитника Ильи Забарного, «Борнмут», достиг принципиальной договоренности с «Порту» по поводу трансфера бразильского форварда Эванилсона. Об этом сообщают британские СМИ.
По их информации, Эванилсон прибудет в Англию в течение ближайших 24 часов для подписания контракта. Сумма трансфера составит 37 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусов, что сделает 24-летнего бразильца самым подписанием в истории «Борнмута».
Ранее «Борнмут» подписал защитника «Барселоны» Хулиана Араухо за 10 миллионов евро.
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Круто, Борнмут проснулся. Ещё пару креативных полузащитников и можно бороться за Лигу чемпионов.
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