Клуб Забарного близок к совершению рекордной покупки

Клуб украинского защитника Ильи Забарного, «Борнмут», достиг принципиальной договоренности с «Порту» по поводу трансфера бразильского форварда Эванилсона. Об этом сообщают британские СМИ.

По их информации, Эванилсон прибудет в Англию в течение ближайших 24 часов для подписания контракта. Сумма трансфера составит 37 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусов, что сделает 24-летнего бразильца самым подписанием в истории «Борнмута».

Ранее «Борнмут» подписал защитника «Барселоны» Хулиана Араухо за 10 миллионов евро.