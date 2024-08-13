ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала защитника в клуб АПЛ
Араухо перебрался в Борнмут
Клуб АПЛ «Борнмут» объявил о подписании контракта с защитником «Барселоны» Хулианом Араухо (не путать с Рональдом Араухо), который действует на правом фланге обороны.
23-летний игрок получил контракт на 5 лет. В минувшем сезоне Араухо выступал на правах аренды за «Лас-Пальмас». Провел 28 матчей и забил 2 гола.
О сумме трансфера информации нет, однако каталонцы хотели продать футболиста, чей договор завершался через год. По информации СМИ, «Борнмут» заплатил около 10 миллионов евро.
Команда Ильи Забарного подписала уже пятого летнего новичка.
Bienvenido, @julian__araujo 👋 pic.twitter.com/nFjFgkIsPU— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2024
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