ФОТО. «Случайная девушка» Свёнтек встретила двух легенд тенниса

Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала фото, на котором она изображена с известными в прошлом теннисистами Андре Агасси и Штеффи Граф, которые являются супружеской парой.

«Посмотрите на это. Просто две легенды и случайная девушка в центре. Потрясающе», – подписала фото польская теннисистка.

Отметим, что Свёнтек уже провела 116 недель в статусе первой ракетки мира. Граф – рекордсменка по этому показателю в женском Туре (377 недель). Также на счету немки 22 победы на турнирах Grand Slam против 5 у Свёнтек.

Андре Агасси провел 101 неделю в статусе лидера мужского рейтинга, на его счету 8 побед на турнирах Grand Slam.

Look at this. Just two legends and a random girl in the middle. Kinda amazing. 😍 pic.twitter.com/h9BCQBgnlx