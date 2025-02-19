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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 11:58 |
447
0

Жена футболиста УПЛ: «Не знала никаких правил. Не следила за футболом»

Жена Александра Драмбаева рассказала о знакомстве с футболистом

19 февраля 2025, 11:58 |
447
0
Жена футболиста УПЛ: «Не знала никаких правил. Не следила за футболом»
Instagram. Александр Драмбаев с женой

Жена Александра Драмбаева рассказала, что до знакомства с футболистом никогда не интересовалась футболом. Девушка призналась, что даже не знала, сколько игроков одновременно находятся на поле.

– Интересовались ли вы футболом к ​​знакомству с ним? Тема спорта вам была близка?

– Раньше я банально не знала, сколько игроков на поле одновременно играет. Не знала никаких правил, ничего подобного. В общем, не очень следила за футболом, баскетболом… Честно, как-то тема спорта была очень далека.

– Футбольный график очень плотный. Как вы строите свой общий быт?

– Для меня важны такие пустяки, как, например, когда он встает первым и готовит завтрак, ведь иногда у него это даже получается лучше. Я, к примеру, ненавижу жарить блины, а у него это получается отлично, так что я просто не мешаю и наслаждаюсь тем, что он тоже может приготовить завтрак. Это такие маленькие ритуалы, которые, по моему мнению, делают отношения лучше.

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Александр Драмбаев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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