ПСЖ подпишет 19-летнего хавбека за 60 миллионов евро

«Пари Сен-Жермен» вскоре подпишет французского полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 19-летнего футболиста будет составлять около 60 миллионов евро.

В четверг, 15 августа, игрок должен пройти медосмотр для столичного клуба и подписать с парижанами долгосрочный контракт.

В сезоне 2023/24 Дезире Дуэ провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Ранее «ПСЖ» официально объявил о подписании защитника «Айнтрахта» Вильяна Пачо.

🚨🔴🔵 Désiré Doué to Paris Saint-Germain, agreement confirmed and here we go!



Rennes will receive fee close to €60m after PSG got the green light from Doué two days ago.



Medical tests booked on Thursday for Doué ahead of contract signing after PSG won the race vs Bayern. pic.twitter.com/BKfdCHSCgM