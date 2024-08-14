Стало известно, на сколько выбыл звездный игрок Реала
Эдуардо Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА
Стало известно, на сколько выбыл звездный игрок «Реала» Эдуардо Камавинга.
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник получил растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена. В клубе ожидают, что Камавинга будет отсутствовать 6-7 недель и вернется примерно в октябре.
Француз травмировался на тренировке команды накануне Суперкубка УЕФА. Раннее было опубликовано видео, как звездный игрок Реала получил травму.
🚨⚪️ Eduardo Camavinga has suffered a sprain of the internal collateral ligament in the left knee.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2024
Real Madrid staff expect Camavinga to be out for 6/7 weeks and return around October. pic.twitter.com/sYAiDI43mE
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