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Испания
14 августа 2024, 14:47 | Обновлено 14 августа 2024, 14:50
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0

Стало известно, на сколько выбыл звездный игрок Реала

Эдуардо Камавинга получил травму на тренировке накануне Суперкубка УЕФА

14 августа 2024, 14:47 | Обновлено 14 августа 2024, 14:50
780
0
Стало известно, на сколько выбыл звездный игрок Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Стало известно, на сколько выбыл звездный игрок «Реала» Эдуардо Камавинга.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник получил растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена. В клубе ожидают, что Камавинга будет отсутствовать 6-7 недель и вернется примерно в октябре.

Француз травмировался на тренировке команды накануне Суперкубка УЕФА. Раннее было опубликовано видео, как звездный игрок Реала получил травму.

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травма Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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