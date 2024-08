Стало известно, на сколько выбыл звездный игрок «Реала» Эдуардо Камавинга.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник получил растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена. В клубе ожидают, что Камавинга будет отсутствовать 6-7 недель и вернется примерно в октябре.

Француз травмировался на тренировке команды накануне Суперкубка УЕФА. Раннее было опубликовано видео, как звездный игрок Реала получил травму.

