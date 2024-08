Первый трансфер лета? Ливерпуль согласовал контракт с сенсацией Евро-2024

Английский «Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с грузинским вратарем испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако договоренности между клубами по трансферу 23-летнего футболиста пока нет. Ранее сообщалось, что сумма его трансфера может составлять 30 миллионов евро. Если подписание состоится, то Гиорги станет первым трансфером «Ливерпуля» летом 2024 года.

По информации источника, в случае перехода в «Ливерпуль» игрок проведет 1 или 2 следующих сезона в аренде, а после ухода Алиссона станет основным голкипером команды.

Отмечается, что в аренде Гиорги заинтересован «Борнмут».

В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Также он сыграл 4 поединка на Евро-2024 и поразил всех сумасшедшей статистикой сейвов – 7.5 в среднем за игру.

