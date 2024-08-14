Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый трансфер лета? Ливерпуль согласовал контракт с сенсацией Евро-2024
Англия
14 августа 2024, 14:38 |
1699
0

Первый трансфер лета? Ливерпуль согласовал контракт с сенсацией Евро-2024

Ожидается, что Гиорги Мамардашвили присоединится к красным

14 августа 2024, 14:38 |
1699
0
Первый трансфер лета? Ливерпуль согласовал контракт с сенсацией Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Английский «Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с грузинским вратарем испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Однако договоренности между клубами по трансферу 23-летнего футболиста пока нет. Ранее сообщалось, что сумма его трансфера может составлять 30 миллионов евро. Если подписание состоится, то Гиорги станет первым трансфером «Ливерпуля» летом 2024 года.

По информации источника, в случае перехода в «Ливерпуль» игрок проведет 1 или 2 следующих сезона в аренде, а после ухода Алиссона станет основным голкипером команды.

Отмечается, что в аренде Гиорги заинтересован «Борнмут».

В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Также он сыграл 4 поединка на Евро-2024 и поразил всех сумасшедшей статистикой сейвов – 7.5 в среднем за игру.

По теме:
Звездный чемпион мира 2022 может перейти в Саудовскую Аравию
Ювентус согласовал контракт с одним из открытий Евро-2024
Близнюк продолжит карьеру в Литве
Ливерпуль трансферы аренда игрока Валенсия Алиссон трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Гиорги Мамардашвили Борнмут
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что случилось? Цыганков – вне заявки на стартовый матч Жироны в сезоне
Футбол | 14 августа 2024, 14:22 0
Что случилось? Цыганков – вне заявки на стартовый матч Жироны в сезоне
Что случилось? Цыганков – вне заявки на стартовый матч Жироны в сезоне

Украинский вингер еще не восстановился после вируса

Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
Футбол | 14 августа 2024, 09:20 7
Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов
Динамо опередило Арсенал по количеству побед в Лиге чемпионов

Киевский клуб стал лучше лондонского

Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Теннис | 14.08.2024, 04:21
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14.08.2024, 09:21
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Футбол | 13.08.2024, 21:21
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 14
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 140
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
13.08.2024, 22:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем